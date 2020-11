Serie A, il calendario del prossimo turno

Serie A arrivata alla 7^ giornata, tra il 6 e l'8 novembre si giocherà l'ultimo turno prima di una nuova sosta per le Nazionali. Tre giorni di campionato che inizieranno il venerdì sera, con l'anticipo tra il Sassuolo e l'Udinese. Il sabato di Serie A, invece, si aprirà con la sfida tra Cagliari e Sampdoria, proseguirà con Benevento-Spezia e si chiuderà alle 20.45 con Parma-Fiorentina. Sei le gare in programma domenica, a chiusura del 7° turno di campionato. Alle 12.30 è previsto il big match tra Lazio e Juventus, alle ore 20.45 la giornata si conclude con il posticipo tra Milan e Verona. In mezzo le tre gare delle ore 15, tra cui un interessantissimo Atalanta-Inter, e la sfida delle 18 tra Bologna e Napoli.