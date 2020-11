Udinese-Milan, dove vedere la partita in tv

Obiettivi chiari per il Milan, che dopo lo straordinario avvio di stagione non ha nessuna intenzione di fermarsi. Reduce dalla netta vittoria in Europa League contro lo Sparta Praga, la squadra di Stefano Pioli cerca il successo anche nel prossimo match di campionato per mantenere la vetta della classifica. I rossoneri proveranno a superare in trasferta l'Udinese, una squadra a caccia di punti dopo un avvio stentato: solo una vittoria e ben quattro sconfitte per i bianconeri nelle prime cinque giornate di questo campionato. Alla Dacia Arena va in scena il lunch match della 6^ giornata di Serie A.