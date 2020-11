Ibra: "I ragazzi hanno fame. E poi ci sono io..."

Zlatan Ibrahimovic non finisce mai. A 39 anni, al termine di una partita combattuta, ha trovato il gol che ha dato la vittoria al Milan sul campo dell’ Udinese . "È stato un bel gol ma è più importante vincere. È valso tre punti in una partita molto difficile, abbiamo dimostrato che vogliamo di più. Si vede che lavoriamo bene, è in momenti come quelli in cui oggi abbiamo sofferto che viene fuori la squadra" ha commentato a caldo, ai microfoni di Dazn. Poi ha scherzato sulla sua età: "Siamo la squadra più giovane in Europa e dire che io alzo la media, ma sono i ragazzi che mi fanno sentire giovane . Hanno una voglia e una fame incredibili, non sono mai soddisfatti e vogliono sempre di più".

Compatti anche nelle difficoltà

Il Milan finora è stato quasi perfetto, ma potrebbero arrivare in futuro momenti più complessi. Ibrahimovic però non è preoccupato: "Le responsabilità me le prendo io e mi piace, loro non devono sentire peso. Devono soltanto lavorare e crederci, al resto ci penso io. Poi i momenti brutti succedono a tutti, ma l'importante è pensare positivo. Pensiamo una partita per volta, ogni gara è una finale". Infine, l’augurio condiviso da tutti, in merito alla pandemia. "Spero che presto tutto torni normale, così i tifosi possano vedere da vicino questo Milan: giochiamo per loro e li vorremmo vicini in quest'avventura" ha concluso lo svedese.