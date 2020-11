Rudi Garcia impazziva per lui, Zidane lo definì "sorprendente" e in patria in molti lo paragonano a Nasri, anche se l'accostamento scontenta entrambi. Conosciamo meglio il centrocampista francese per il quale De Zerbi chiese "consiglio" a Junior Antonio Vacca su WhatsApp

Un "gigante" di 167 centimetri capace di spingere il Sassuolo sempre più in alto in classifica (secondo alle spalle del Milan), grazie a un gol – il primo dopo tre partite in Serie A – bellissimo arrivato in pieno recupero che ha chiuso definitivamente la sfida del San Paolo contro il Napoli. Sassuolo che vince per 2-0 nonostante tutto l’attacco – Caputo, Djuricic e Berardi – assente: il rigore di Locatelli prima, la perla di Maxime Lopez poi. Un gioiello. Inserimento, dribbling a rientrare, tre giocatori azzurri “tagliati” fuori, poi il tocco a superare Ospina. Lui, che goleador proprio non è, ma che di talento ne è da vendere. Francese classe 1997, nato e cresciuto nell’Olympique Marsiglia, la squadra del suo cuore, dove a dargli fiducia e maglia da titolare fu Rudi Garcia, uno che la Serie A la conosce bene visto i suoi trascorsi alla Roma. "Max è un giocatore con grande tecnica e visione per giocare bene con la palla al piede. È molto maturo per l’età che ha e ha personalità, mi piace molto", le parole dell’ex allenatore giallorossa.

Dal "problema" altezza allo scomodo paragone con Nasri vedi anche Gli highlights di Napoli-Sassuolo Era il 2016, da allora con il Marsiglia Maxime Lopez ha giocato in 150 occasioni, mostrando potenzialità enormi, nonostante quell’etichetta che lo ha sempre accompagnato fin da giovanissimo: "Troppo basso, la mia statura era un problema, me lo ripetevano tutti", ammetterà più avanti il centrocampista. Che in patria in tanti paragonano a Nasri, anche se l’accostamento scontenta entrambi. "Io sono più dribblatore, mi inserisco di più tra le linee. Maxime invece è più uno smistatore di palloni", ribadì pubblicamente proprio Nasri tempo fa. Anche se quel gol realizzato da Lopez al San Paolo sembra così simile a uno dei tanti realizzati in passato dall’ex stella di OM e City. Una rete che avrà apprezzato anche Zidane, uno che di talento se ne intende e che in passato definì "davvero sorprendenti" le prestazioni di quel ragazzino capace di giocare in ogni ruolo del centrocampo.