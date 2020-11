Sarà un recupero di Serie A rovente, soprattutto per il Torino che non vince da 10 partite di campionato. Ai granata sorridono però i precedenti: non hanno mai perso nelle ultime 8 gare contro il Genoa . E mercoledì si gioca l'ultimo match della 3^ giornata di Serie A, inizialmente in programma lo scorso 3 ottobre ma poi rinviato a causa del focolaio di coronavirus scoppiato in casa rossoblù. Queste le probabili scelte dei due allenatori.

Genoa, fiducia alla squadra anti-Samp

Poche novità in vista tra gli uomini di Maran. L'allenatore sembra intenzionato a riconfermare l'undici reduce dall'1-1 contro la Sampdoria nel derby della Lanterna. Davanti a Perin, dunque riproposta la difesa a quattro composta da Ghiglione, Goldaniga, Zapata e Criscito. Linea mediana composta da Behrami, Badelj e Rovella, poi Pandev e Zajc dietro all'unica punta Scamacca.



GENOA (4-3-2-1): Perin; Ghiglione, Goldaniga, Zapata, Criscito; Behrami, Badelj, Rovella; Pandev, Zajc; Scamacca.

Torino: tutti in ansia per Belotti

Momento delicatissimo in casa granata: il suicidio sportivo contro la Lazio ha minato le certezze che i ragazzi di Giampaolo sembravano aver ritrovato con il buon pareggio in casa del Sassuolo. Per di più c'è il rebus Belotti: il bomber, già 6 gol in questo avvio di Serie A, è reduce da una contusione al ginocchio che rischia di lasciarlo fuori contro il Genoa. Martedì ha svolto un allenamento differenziato e i medici del Torino faranno di tutto per portarlo almeno in panchina: si deciderà tutto domani mattina, quando Belotti farà l'ultimo test prepartita per capire le sue condizioni. In ogni caso è pronto Bonazzoli, che potrebbe comunque scendere in campo dall'inizio anche a fianco del Gallo.



TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Belotti, Bonazzoli.