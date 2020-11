Diego Jr: "Papà ha reagito benissimo"

Tutto il mondo è in apprensione per le condizioni di Maradona, operato nella notte a Buenos Aires per rimuovere un versamento di sangue causato da un ematoma cerebrale. L’operazione è riuscita, a confermarlo è anche Diego Jr, figlio dell’ex numero 10 del Napoli. “L’ultimo contatto l’ho avuto con una mia zia alle 8 di questa mattina, è stata una nottata difficilissima, insonne”, le parole di Diego Jr. a Sky Sport 24. “Per il trascorso clinico di mio padre ogni operazione diventa un po’ preoccupante, ma papà ha reagito benissimo ed è tra le mani di una equipe medica di altissimo livello. Siamo felici che si sia svegliato bene e che tutto si andato per il meglio”. Tante le voci che si sono rincorse, il Covid non c’entra con il malore occorso a Maradona. “Sono state dette tante cose inesatte- spiega il figlio “italiano” di Diego-. Tutta la nostra grande famiglia ha sofferto molto in passato per le dipendenze di papà, ma lo voglio dire, anzi gridare, che questo non è assolutamente vero. Non ha contratto il Covid. Penso abbia preso una botta in una caduta, molto semplicemente, in una situazione domestica. E solo ieri, dopo aver fatto la Tac, si sono accorti dell’edema che poi è stato rimosso tempestivamente”. Ora per Maradona sarà necessario un nuovo intervento? “Fino a ieri sera non si è parlato di questo, poi dipenderà anche dalla reazione di papà che adesso ha un piccolo drenaggio che però gli sarà tolto nella giornata di oggi”.