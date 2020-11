1/21

MARADONA, INTERVENTO RIUSCITO | Dopo essere stato ricoverato a La Plata per dei controlli Maradona è stato trasferito alla clinica Oliva di Buenos Aires dove è stato operato per la rimozione di un ematoma cerebrale. L'intervento è andato bene ha spiegato il medico che lo ha operato, e Diego si sarebbe risvegliato con "buona reattività". L'ex campione resta in osservazione e ha un drenaggio che verrà rimosso mercoledì. La durata del ricovero dipenderà dall'evolvere della situazione

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA