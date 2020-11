Verona-Roma, ricorso rinviato al 9 novembre

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha accolto la richiesta della Roma per motivi personali legati al legale giallorosso

Un ricorso che si fa attendere. È ancora in gioco il risultato tra Verona e Roma, prima giornata di campionato del 19 settembre, zero a zero dopo 90 minuti di gioco ma tre a zero per la squadra di Juric dopo il verdetto del giudice sportivo.

Cosa era successo? La svista, decisiva, era stata dei giallorossi che non inserirono Diawara nella lista degli over 23 schierandolo poi in campo: l’errore costò la sconfitta.