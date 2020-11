Calendario Serie A, le partite e gli orari della 7^ giornata

Dopo le coppe europee, la Serie A si prepara a tornare in campo per la 7^ giornata, l'ultima prima della sosta per le nazionali. Il programma si apre questa sera, con l'anticipo del venerdì tra Sassuolo e Udinese alle 20:45. Tre, invece, le partite del sabato: Cagliari-Sampdoria alle 15:00, Benevento-Spezia alle 18:00 e Parma-Fiorentina alle 20:45. Sarà invece Lazio-Juventus ad inaugurare la domenica di campionato nell'anticipo dell'ora di pranzo. Alle 15:00 in campo anche Inter e Roma, impegnate nelle trasferte di Bergamo e Genova (col Genoa); a Torino i granata ospitano il Crotone. Alle 18:00 si gioca Bologna-Napoli, a San Siro invece calerà il sipario con Milan-Verona.