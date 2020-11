4 gol allo Spezia nell’ultima di campionato, 4 al Ferencvaros in Champions e un potenziale offensivo non ancora sfruttato appieno che presto potrebbe portare Andrea Pirlo a delle importanti scelte di formazione. Continuare a giocare con due attaccanti e due esterni o puntare sul tridente Ronaldo, Morata e Dybala, visto che adesso anche l’argentino sta riprendendo la forma migliore? La domanda arriva direttamente da Alessandro Del Piero nel post Champions negli studi di Sky Sport: "Ciao Andrea, non so se hai le idee chiare per la prossima gara, ma questi due attaccanti più due esterni funzionano e questo significa eventualmente mettere fuori uno tra Dybala, Ronaldo e Morata…". La replica di Pirlo rispetta un po’ il suo passato da calciatore, con un "dribbling" abbastanza netto al quesito: “In questo momento stiamo giocando con due attaccanti e due esterni, anche se uno è più un trequartista. Spero che tutti stiano bene fisicamente, poi valuteremo chi starà meglio per metterlo in campo. Per ora non abbiamo avuto tutti al 100% e quindi è normale che per ora a turno uno sia rimasto fuori, però stiamo lavorando", la replica dell’allenatore della Juve. Del Piero però ha le idee abbastanza chiare: "In questo momento secondo me Andrea è contento di poter far riposare uno dei tre, perché sa che potrebbe essere difficile poterli mettere in campo tutti e tre insieme con gli esterni che ha, visto che Chiesa sta facendo benissimo e in ottica futura Cuadrado è l’altro esterno", il pensiero dell’ex capitano della Juve.