L'attaccante spagnolo è risultato positivo al Covid-19 durante gli ultimi test effettuati dal club viola: il calciatore è asintomatico e si trova già in isolamento, come comunicato dalla stessa società. Isolamento fiduciario anche per il tutto il gruppo squadra della Fiorentina CORONAVIRUS, DATI E NEWS IN TEMPO REALE

Brutte notizie in casa Fiorentina, alla vigilia dell'importante sfida di campionato sul campo del Parma. La formazione viola dovrà infatti fare i conti con l'assenza di Josè Maria Callejon, risultato positivo al coronavirus nella mattinata di venerdì. A comunicarlo è la stessa società, che ha specificato come il calciatore sia asintomatico e stia già osservando l'isolamento previsto dalle norme sanitarie. Isolamento fiduciario che comincerà ad osservare anche tutto il gruppo squadra viola, come conseguenza della positività di Callejon.

Il comunicato della Fiorentina Serie A Coronavirus, la situazione squadra per squadra "ACF Fiorentina comunica che nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività. Il tesserato in questione è Josè Maria Callejon che, asintomatico, è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l'iter previsto dai protocolli sanitari".