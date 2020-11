Serie A: proposta laboratorio unico per i tamponi

La sospensione del campionato Primavera, una stretta sul protocollo e un laboratorio unico come esigenza da perseguire per ritrovare uniformità sui tamponi e garantire la credibilità della Serie A. Questi i temi principali del Consiglio di Lega, chiamato a trovare risposte circa i risultati difformi di alcuni test della Lazio, con giocatori positivi per l'Uefa in Champions, ma impiegabili in campionato per il laboratorio privato scelto dal club. Un laboratorio unico come quello utilizzato dall'Uefa, che risponda alla Lega oltre che ai club. Una proposta già avanzata in passato, ma che comporta complessità di natura economica, oltre che logistica. E che dunque richiederà una valutazione generale di fattibilità, affidata alla Federazione medico sportiva, il cui presidente Casasco è consigliere indipendente di Lega. Sarà compito sempre della Fmsi studiare le modalità per implementare ulteriormente il protocollo medico validato dal CTS e attualmente in vigore, in senso ancora più restrittivo.

Stop al campionato Primavera

Immediata invece è la sospensione del campionato Primavera 1 fino al 3 dicembre. Una decisione atta a preservare i gruppi squadra della Serie A, visto l'effetto "vasi comunicanti" con i ragazzi delle giovanili, formalmente sotto la Lega Dilettanti e sottoposti a diverse misure di prevenzione. Minor occasione di contagio per tutti in attesa di tempi migliori.