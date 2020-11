39.811 nuovi casi su 231.673 tamponi. 425 morti

Australia, stadio pieno contro gli All Blacks

Grande spettacolo in campo e sugli spalti in occasione della seconda giornata del Tri Nations di rugby, dove l'Australia ha battuto 24-22 gli All Blacks. Migliaia di persone hanno assistito al match di Brisbane, senza mascherina nè distanziamento: l'Australia ha infatti riaperto gli stadi dopo 7 mesi di lockdown, avendo registrato zero casi di Covid-19. QUI PER L'APPROFONDIMENTO