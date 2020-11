Bologna-Napoli, le probabili formazioni

Il Bologna ha appena ritrovato la vittoria, il Napoli è incappato nella prima sconfitta sul campo in questo campionato. Fari puntati sul Dall'Ara in questa 7^ giornata di Serie A : gli azzurri non hanno mai vinto gli ultimi tre incontri in Serie A contro i rossoblù (un pari e due ko), dopo aver vinto i precedenti sei. Ma tra Mihajlovic e Gattuso era stato 1-1 lo scorso luglio: Barrow aveva risposto a Manolas. La rivincita è domenica, queste le probabili scelte dei due allenatori.

Bologna, fiducia alla squadra anti-Cagliari

Nessuna novità in vista fra i rossoblù di Mihajlovic, che non recupera nessuno dei tanti giocatori fermi ai box. Riconfermati dunque gli interpreti che nella scorsa giornata di campionato hanno battuto 3-2 il Cagliari: davanti a Skorupski linea a quattro formata da De Silvestri, Tomiyasu, Danilo e Hickey, poi Schouten e Svanberg in mediana. Non si tocca nulla nemmeno in attacco: dietro all'unica punta Palacio, il trio Orsolini-Soriano-Barrow.



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Napoli, in porta c'è Ospina

La novità è in attacco: recuperato Insigne, a scivolare in panchina sarà Politano con Lozano e Mertens che completeranno il reparto insieme a Osimhen. Confermati Di Lorenzo e Hysaj sulle fasce, così come la coppia difensiva Koulibaly-Manolas e quella mediana Ruiz-Bakayoko. Continua l'alternanza in porta: dopo l'Europa League, Meret è pronto a lasciare nuovamente posto a Ospina.



NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne, Osimhen.