Come spiegato in una nota ufficiale, i due club milanesi hanno depositato in giornata l'integrazione dello studio di fattibilità e il nuovo piano economico finanziario nell'ambito della valorizzazione dello stadio San Siro. Si tratta di variazioni rispetto al masterplan originario. Ecco tutti i dettagli

Un piano di fattibilità aggiornato che tiene conto dei 16 paletti richiesti ormai un anno fa dal Consiglio Comunale di Milano e recepiti dalla Giunta nel sì condizionato al pubblico interesse per il nuovo San Siro. Questa la novità che giunge da Milan e Inter sul tema stadio, una formalizzazione, recapitata a Palazzo Marino, di quanto emerso dagli incontri dei mesi scorsi, alcuni in pieno primo lockdown, con gli assessori di pertinenza. Volendo sintetizzare in tre aree gli elementi di novità rispetto al vecchio Masterplan, si parla di: Aspetti finanziari, come l’accettazione di pagare dal primo dei 90 anni il canone per il diritto di superficie Aspetti volumetrici, quanto spazio dedicare agli edifici commerciali, con quel compromesso dello 0.51 a metà strada tra lo 0.63 del primo progetto e lo 0.35 imposto dal Pgt. Rifunzionalizzazione del vecchio Meazza, originariamente destinato alla demolizione. Il percorso istituzionale sarà ancora lungo, con un ulteriore passaggio in Consiglio per verificare politicamente il rispetto delle condizioni, prima della seconda fase, quella del progetto definitivo della Pubblica Utilità. La fase che consentirà di conoscere i tre advisor che si occuperanno di area commerciale, area green e nuovo stadio. E sarà ovviamente quest’ultimo a catalizzare l’attenzione, con la scelta tra i due render già da tempo noti: la cattedrale di Populous o gli anelli di Manica.

Il comunicato "In ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 1905 dell'8 novembre 2019 che recepisce l'Ordine del Giorno votato dal Consiglio Comunale del 28 ottobre, e come annunciato lo scorso 23 giugno nel comunicato rilasciato assieme al Comune di Milano, AC Milan e FC Internazionale Milano hanno depositato oggi l'integrazione dello studio di fattibilità e il nuovo piano economico finanziario del progetto di valorizzazione dell'ambito di San Siro. Il progetto prevede la costruzione di un nuovo stadio dai più elevati standard internazionali e la rifunzionalizzazione dell'attuale impianto Giuseppe Meazza, con la creazione di uno Sports and Entertainment District, moderno, sostenibile e a beneficio della cittadinanza. In particolare, nel nuovo studio di fattibilità, i club confermano la vocazione prevalentemente sportiva, ricreativa e culturale del distretto. Molte delle attività sportive qui previste, localizzate all'aperto o all'interno di spazi riqualificati, saranno gratuite o convenzionate con il Comune. I cittadini potranno così godere tutto l'anno del distretto di San Siro e di un'area pedonale pari a circa 220mila mq, con verde pubblico raddoppiato da 56mila a 106mila mq".