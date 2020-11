Tamponi negativi per tutto il gruppo squadra dal laboratorio di Avellino ma tre casi di positività tra i giocatori, al gene E ed N, nel test rapido effettuato a Roma, presso il campus biomedico: è questo il punto in casa Lazio, alla vigilia del big-match con la Juve. Dopo le differenze di risultato tra i test effettuati per il campionato e quelli Uefa, il club biancoceleste considera arruolabili Strakosha, Leiva e Immobile

Tradotto: per la Lazio Strakosha, Leiva e Immobile vengono considerati disponibili per il big-match di domenica contro la Juventus.

Non si sono allenati con la squadra a Formello in attesa del doppio esito dei tamponi, isolati come da protocollo, poi è arrivato il via libera che gli permetterà di svolgere regolarmente la rifinitura pre-Juventus.



Un altro caso destinato a far discutere, un altro evidente episodio di difformità sulla valutazione dei test come già accaduto, sempre al club biancoceleste, tra tamponi Uefa e quelli italiani che ha spinto la Lazio a chiedere chiarimenti all'organismo europeo.



Altro materiale che finirà negli atti della Procura Federale che continua ad acquisire documenti e referti prima di chiudere la fase investigativa e decidere se archiviare il caso o deferire il club di Lotito.



Sotto la lente d'ingrandimento della Procura l'eventuale violazione del protocollo alla vigilia della partita di Champions contro lo Zenit. Strakosha, Leiva e Immobile, fermati dall'Uefa, potevano allenarsi col resto del gruppo o andavano isolati prima? Per il club biancoceleste i risultati dei test sono arrivati dopo la rifinitura e i giocatori non sono partiti con la squadra.



Quello che adesso più interessa a Inzaghi è aver recuperato 4 uomini importanti in vista della Juventus. Già, perché c''è anche Luis Alberto, doppio tampone negativo e in attesa dell'ok definitivo dopo la visita di idoneità post Covid.