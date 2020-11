Pirlo si affida a Frabotta dal 1', lasciando fuori McKennie. Problema alla coscia destra per Chiesa, che non va nemmeno in panchina. Inzaghi non può schierare Immobile, Strakosha e Leiva: confermato Muriqi titolare al fianco di Correa. Caicedo in panchina. Diretta su DAZN1 alle 12.30

CASO TAMPONI LAZIO, LE ULTIME NEWS