La probabile formazione della Lazio

leggi anche

Caos tamponi, la situazione della Lazio

Lazio che si presenta al match con diverse problematiche, dovute principalmente ai casi di positività (o presunte positività) al coronavirus che hanno colpito il club.

Domani (sabato) saranno resi noti gli esiti dei tamponi effettuati stamane a tutto il gruppo squadra. Immobile non si è allenato neanche questo venerdì, così come al centro sportivo di Formello non si sono visti Strakosha, Vavro, Lazzari, Leiva, Escalante, Djavan Anderson e Luis Alberto. Quest'ultimo è in attesa dell'idoneità dopo la negatività del tampone, ma è fermo da 10 giorni e con pochissime possibilità di cominciare dal primo minuto. Inzaghi sembra dunque intenzionato a dare una chance dal primo minuto a Muriqi, con Caicedo pronto ancora a subentrare dalla panchina, mentre a centrocampo resiste il ballottaggio tra Andreas Pereira e Akpa Akpro. In difesa rientra Luiz Felipe, mentre Hoedt è in leggero vantaggio su Patric per completare il terzetto composto anche dall'inamovibile Acerbi.

LAZIO (3-5-2) Probabile formazione: Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Pereira, Fares; Correa, Muriqi. All.Inzaghi