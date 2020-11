Il centrocampista cileno al Corriere dello Sport: "Non ho paura a pronunciare la parola scudetto, ho vinto tanto e lo farò anche all'Inter. Ho scelto i nerazzurri per il progetto e per Conte, con lui mi trovo a meraviglia. Meglio Messi o CR7? L'argentino è di un altro pianeta"

"Non ho paura a pronunciare la parola scudetto, in carriera ho vinto molto e sono venuto all'Inter per continuare a farlo. Sono convinto che riusciremo a sollevare un trofeo importante anche se la Juventus rimane la favorita numero uno per il tricolore". Arturo Vidal suona la carica all’ambiente nerazzurro e lo fa in una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Il centrocampista cileno svela i motivi che lo hanno convinto a scegliere l’Inter: "C'è un progetto serio e un allenatore che ha sempre voglia di vincere. Lo scorso anno la squadra era forte ed è andata vicina a conquistare l’Europa League grazie a giocatori 'affamati'. Il gruppo ha tutto per ottenere qualcosa di importante e ora sono arrivato anche io". Grazie anche alla presenza di Conte in panchina: "Sono qui soprattutto per lui. Siamo stati tre anni insieme alla Juventus, abbiamo vinto e quella è stata un'esperienza indimenticabile. Lui mi voleva: abbiamo parlato tanto la scorsa estate e sia lui sia la società hanno fatto il massimo per farmi venire all'Inter. Ho ritrovato lo stesso Conte della Juve. Lui ama il calcio, te lo fa sentire e ti trasmette la sua passione e la sua voglia di vincere, con lui mi trovo a meraviglia", ha ammesso Vidal.