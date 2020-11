Di Francesco: "L’obiettivo è stare nelle prime 10"

Il Cagliari torna a vincere, e lo fa battendo in casa la Sampdoria di Claudio Ranieri. Il solito Joao Pedro ha aperto le marcature, poi Nandez ha raddoppiato. Ma per Eusebio Di Francesco la svolta fondamentale è arrivata in fase difensiva. "Al di là di essere stati favoriti dalla superiorità numerica, la squadra ha difeso con maggiore attenzione e aggressività al portatore di palla" ha spiegato l’allenatore dei rossoblù a Sky Sport. Che poi ha indicato le sue richieste alla squadra per raggiungere obiettivi più prestigiosi: "Ci sono sicuramente squadre più attrezzate di noi, ma è importante avere dei cambi con dei giocatori più pronti in questo campionato. Sono contento della crescita che stanno avendo. Non voglio fare proclami, mi piacerebbe essere dall'altra parte della classifica e conosco solo un modo per arrivarci: il lavoro duro, questi giovani devono capire che non esiste una fase sola. Per i giocatori è più facile correre in avanti che indietro, ma bisogna essere bravi anche a far questo. Quando lo impareremo, ci toglieremo grandi soddisfazioni".