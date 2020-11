Le parole dell'allenatore biancoceleste alla vigilia della sfida contro la Juventus. Nel corso della conferenza Inzaghi ha parlato anche di Immobile, Leiva e Strakosha: "Penso che ci saranno". Prima dell'allenamento i tre hanno però lasciato Formello: contro i bianconeri saranno indisponibili PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO-JUVENTUS

Le condizioni di Immobile, Leiva e Strakosha (che poco prima dell'allenamento hanno lasciato Formello e quindi non saranno disponibili per la partita contro i bianconeri), il possibile ritorno di Luis Alberto e la sfida ad Andrea Pirlo. Sono i temi principali nel prepartita di Lazio-Juventus, in programma domenica 8 novembre alle 12.30 allo stadio Olimpico per la 7^ giornata di Serie A.

Come stanno Immobile, Leiva e Strakosha? Saranno della partita? "Penso di sì, credo che Leiva, Immobile e Strakosha saranno a disposizione domani. C'è un momento di incertezza, quello che posso dire è che tutti sappiamo quanto il nostro presidente sia rigido nel rispettare le regole. Noi stiamo rispettando il protocollo alla lettera, le voci che arrivano da fuori sono infondate. Credo che però queste critiche che arrivano da fuori abbiano portato più compattezza all'interno dello spogliatoio. Noi, come sempre, faremo parlare il campo in attesa di novità dalla società. Utilizzeremo gli attacchi come ulteriore stimolo per essere compatti". Come sta Immobile a livello di morale? "Ho sentito e visto sia Ciro che Strakosha e Leiva. Sono tutti sereni, anche se devo capire le loro condizioni sul campo. Quanto alla squadra, dovremo tirare fuori le energie rimaste. Abbiamo affrontato tre trasferte in sette giorni tra Champions e campionato e non è facile" Come sta Luis Alberto? "Nella rifinitura valuterò come sta la squadra e proverò ad inserire delle forze fresche, se ne avrò la possibilità. Tra Torino e Zenit abbiamo giocato delle gare dispendiose. Luis Alberto si è allenato da solo a casa, vedrò come sta. Lo stesso discorso vale per Lazzari e Djavan Anderson, sono assenti da un pò. A oggi sono tutti a disposizione, ma era così anche prima della Champions: per questo ho sempre pronta l'opzione A, ma anche la B, C e D".