Pioli: "Con il Verona mi aspetto grande reazione"

L'allenatore prepara la partita di San Siro contro il Verona dopo lo 0-3 contro il Lille in Europa League: "Scudetto? Le pressioni ce le creiamo da soli, siamo molto rigidi con noi stessi. Vogliamo ottenere il massimo, essere ambiziosi. Con Ibra non c'è stato bisogno di parlare dopo la sostituzione di giovedì"

Lasciarsi alle spalle il ko contro il Lille e ottenere la sesta vittoria in campionato: è con questi obiettivi che il Milan domani sera affronterà a San Siro il Verona ( diretta domenica alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 . Stefano Pioli ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Che reazione si aspetta dalla squadra?

"Giovedì sera non ci siamo espressi nel modo migliore, non è quello che volevamo. Contro un avversario forte, di qualità, abbiamo pagato caro. Abbiano analizzato la partita, dobbiamo essere pronti a fare una prestazione di altro livello domani. A proposito saluto Maurizio Setti, presidente del Verona, che ho conosciuto di persona a Bologna. Ho saputo che ha preso il Covid-19: gli faccio auguri di pronta guarigione".

L'anno scorso il Milan pareggiò all'ultimo minuto sul campo della Spal e dopo collezionò quasi solo vittorie. Ci possono essere similitudini nella reazione?

"I periodi sono cambiati, le partite sono diverse. Abbiamo avuto lo spirito giusto giovedì, ma non siamo stati tecnicamente lucidi ed i nostri avversari non ce l'hanno permesso. Lo spirito c'è, dobbiamo riprendere il nostro percorso e mettere in campo una prestazione da Milan, compatta e solida, contro un avversario che si sta dimostrando forte come l’anno scorso".

Il Milan domani sarebbe primo anche senza vincere.

"Essere primi in classifica vuol dire che stiamo fornendo un ottimo rendimento. Domani però è un’altra opportunità per aumentare i punti in classifica: è un'altra opportunità per dimostrare che squadra siamo. Dentro la partita ci sono degli aspetti tattici, che stiamo valutando come sempre, e aspetti psicologici. Sappiamo che dobbiamo ripartire, che abbiamo raggiunto un buon livello".

Come ha preso la reazione di Zlatan Ibrahimovic giovedì al momento della sostituzione?

"Parlo spesso con i miei giocatori, lo faccio sempre, nei momenti positivi ed in qualche momento negativo. La cosa più importante è che siamo nella stessa direzione. Non c’è stato bisogno di particolari interventi. Siamo consapevoli di avere le qualità giuste per riprendere da dove ci siamo fermati".