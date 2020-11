Parma-Fiorentina, dove vedere la partita in tv

Sfida tra due squadre che, per motivi diversi, hanno cominciato la stagione con qualche difficoltà e vogliono ripartire. Al Tardini fischio d'inizio alle ore 20.45, in diretta su Dazn1 (canale 209 del telecomando Sky)

Il Parma per confermare la buona prestazione di San Siro, la Fiorentina per scacciare le difficoltà di inizio stagione e lanciarsi le zone europee della classifica. Il sabato della 7^giornata di Serie A si conclude con la sfida tra due squadre, per motivi diversi, hanno dovuto fare i conti con diverse difficoltà in questa prima parte di campionato. Dal match di questa sera, Liverani e Iachini, cercano lo slancio giusto per ripartire alla grande e milgiorare la propria classifica.