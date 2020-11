Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari

Da Cagliari-Samp delle ore 15 all'anticipo serale tra Parma e Fiorentina: tutto il programma di oggi in Serie A con partite, orari e canali tv

Archiviato l'anticipo del venerdì tra Sassuolo e Udinese (0-0), la settima giornata di Serie A prosegue con le tre partite in programma al sabato. Si parte con Cagliari-Sampdoria, sfida in programma alle ore 15 alla Sardegna Arena. Alle ore 18 la Serie A si sposta allo stadio Ciro Vigorito di Benevento, dove i giallorossi di Pippo Inzaghi ospiteranno lo Spezia in una sfida tra neopromosse. L'anticipo del sabato sera, infine, si giocherà al Tardini, con il Parma che affronterà la Fiorentina con fischio d'inizio alle 20.45.