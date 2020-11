Bologna-Napoli, dove vedere la partita in tv

Dopo la seconda vittoria consecutiva in Europa League contro il Rijeka, il Napoli di Rino Gattuso vuole ritrovare i tre punti anche in campionato. Gli azzurri saranno in scena domenica ore 18 allo stadio Dall’Ara, contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. L’obiettivo è quello di cancellare la sconfitta contro il Sassuolo del San Paolo del turno precedente. Di fronte c’è un Bologna reduce dal successo per 3-2 contro il Cagliari che ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive, contro Benevento, Sassuolo e Lazio. I rossoblù, inoltre, non perdono in Serie A contro il Napoli in casa dal 2017, quando decisero i gol di Callejon, Mertens e Zielinski.