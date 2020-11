Dopo la positività di Callejon, emersa prima del match contro il Parma, la ASL Toscana Centro non ha autorizzato la partenza dei giocatori della Fiorentina per i ritiri delle nazionali. Restano tutti in bolla: Castrovilli e Biraghi erano tra i convocati dell'Italia

Non autorizzata la partenza dei giocatori della Fiorentina per i ritiro delle rispettive nazionali: è quanto indicato dalla ASL Toscana Centro in merito alla situazione della squadra viola. La Fiorentina era in isolamento fiduciario dopo la positività di José Maria Callejon (VIDEO) emersa prima della sfida contro il Parma. Dunque i calciatori sono e restano in bolla dopo il mancato via libera dell'autorità sanitaria. Di conseguenza, Gaetano Castrovilli e Cristiano Biraghi non raggiungeranno il gruppo della Nazionale italiana per gli impegni della prossima settimana.