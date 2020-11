Sono 41 i giocatori convocati da Roberto Mancini per i prossimi impegni della Nazionale, gli ultimi del 2020. L’Italia affronterà l’Estonia in amichevole l’11 novembre, poi Polonia e Bosnia per la Nations League rispettivamente il 15 e il 18 dello stesso mese. Prima chiamata per Matteo Pessina e Davide Calabria, con quest’ultimo che aveva partecipato ad uno stage nell’aprile 2017. Soriano torna a vestire la maglia azzurra quattro anni e mezzo dopo l’ultima convocazione. Ritrovano la Nazionale anche Criscito (ottobre 2018) e Pellegri, selezionato per la prima e unica volta nel settembre 2018. I calciatori di Fiorentina, Genoa, Inter, Lazio, Roma e Sassuolo sono in isolamento fiduciario per via della positività al Covid-19 di alcuni elementi del gruppo squadra e risponderanno alla convocazione in accordo e nei tempi concordati con le autorità sanitarie competenti. Donnarumma, Meret, Bonucci, Florenzi, Jorginho, Chiesa, Insigne e Kean sono autorizzati a raggiungere il ritiro entro la serata di martedì 10 novembre.

Il programma della Nazionale

Il gruppo si radunerà domenica presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove resterà fino al 14, quando si trasferirà in giornata a Reggio Emilia per la sfida con la Polonia per rientrare subito dopo la gara a Firenze. Da lì, il 17, è prevista la partenza per Sarajevo, con rientro in Italia subito dopo la fine della gara.