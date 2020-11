Le decisioni prese dalle ASL competenti hanno bloccato i calciatori di Fiorentina, Genoa, Inter, Lazio, Roma e Sassuolo, che attendono così indicazioni per poter raggiungere il ritiro della Nazionale. I sei gruppi squadra coinvolti si trovano in isolamento fiduciario, in seguito a casi di positività al Covid-19. L'elenco completo e tutte le date dei vari arrivi a Coverciano

Le decisioni prese nelle ultime ore dalle autorità sanitarie locali nei confronti di alcune squadre di Serie A hanno complicato non poco il compito della Nazionale, che sarà impegnata mercoledì 11 novembre in amichevole contro l'Estonia, prima di affrontare il doppio impegno di Nations League contro Polonia e Bosnia, rispettivamente domenica 15 e mercoledì 18. I calciatori di Fiorentina, Genoa, Inter, Lazio, Roma e Sassuolo sono infatti stati bloccati dalle Asl competenti, dal momento che i gruppi squadra si trovano in isolamento fiduciario in seguito a casi di positività al Covid-19 al proprio interno. I calciatori convocati da Roberto Mancini, anche lui risultato positivo negli ultimi giorno e di conseguenza assente nel ritiro di Coverciano, arriveranno così scaglionati nel centro sportivo azzurro. Tra chi potrà rispondere subito alla chiamata e chi ancora deve attendere risposte dalle autorità locali competenti, questo è l'elenco completo dei vari arrivi a Coverciano.