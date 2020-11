Vederlo abbandonare dal campo prima della fine della partita non è una cosa a cui si è abituati. Al 76' infatti Cristiano Ronaldo è uscito per fare posto a Paulo Dybala, leggermente zoppicante. Poco prima, il portoghese in profondo ripiegamento difensivo era andato a contrasto con Luis Alberto a ridosso dell'area bianconera. L'arbitro Massa ha ritenuto regolare la contesa del pallone tra i due, ma CR7 ha avuto la peggio. È rimasto a terra qualche istante, poi si è rialzato e Pirlo ha deciso di dargli riposo. "Cadendo dopo il contrasto mi si è girata la caviglia" ha spiegato lui stesso all'allenatore, che gli ha chiesto come stesse al momento della sostituzione.