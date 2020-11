Sembra non avere fine il periodo nero di Paulo Dybala , soprattutto quando dovrebbe indossare la maglia della nazionale: è infatti ancora una volta un problema fisico a metterlo fuori causa e non permettergli di rispondere alla chiamata della selezione argentina. A comunicarlo è direttamente la federazione tramite i propri profili social, specificando come il calciatore non verrà convocato dal CT Scaloni "per problemi di natura genito-urinaria che richiederanno un periodo di riposo e ulteriori accertamenti".

Costretto a fermarsi anche a ottobre

Quella di Dybala con la nazionale albiceleste sembra essere una vera e propria maledizione, visto che già nello scorso mese di ottobre non era riuscito a scendere in campo nemmeno un minuto nella doppia sfida contro Ecuador e Bolivia: in quell'occasione a metterlo ko fu un problema gastrointestinale, che non gli aveva nemmeno permesso di allenarsi con regolarità una volta rientrato in Italia. Continua l'inizio di stagione complicato per Dybala, ancora alle prese con un nuovo stop, la cui entità sarà da valutare nei prossimi giorni.