Pirlo: "E' mancata cattiveria. Dettagli decisivi"

Pirlo: "CR7 e Morata non potevano continuare"

Pirlo ha giudicato la prestazione di Frabotta: "Chiesa e Ramsey non c'erano, in quel ruolo avevo Frabotta che si è espresso bene e gli faccio i complimenti". L'allenatore ha poi parlato dei cambi di Ronaldo e Morata e dell'assenza di Chiesa. "Cristiano è fondamentale per noi come per ogni squadra in cui ha giocato. Ma aveva preso una botta e una distorsione, non era in grado di continuare. Stesso discorso per Alvaro, che invece aveva i crampi. Chiesa non è riuscito a giocare" (per un fastidio muscolare a una coscia, ndr).