Secondo errore di fila dal dischetto, il terzo stagionale. Numeri non da Ibra, che nel finale di gara contro il Verona salva i rossoneri con la rete del 2-2 al 93’, ma che poco prima aveva fallito il rigore del possibile pareggio sparandolo alto. Il tutto a distanza di 10 giorni dal precedente errore dagli undici metri, contro lo Sparta Praga in Europa League, che evidentemente era rimasto ben stampato nella mente di Silvestri, il portiere del Verona che si è trovato a fronteggiarlo.



E che ha “usato” quell’errore per un giochetto psicologico che ha avuto l’effetto desiderato: far sbagliare di nuovo Ibrahimovic. “L’ultimo l’hai sbagliato, vero?”, gli ha detto prima che lo svedese calciasse; frase che nel silenzio di San Siro si è sentita benissimo, riecheggiando.



Ora, per Ibra, fanno 2 errori e 2 gol dal dischetto in questa stagione (il primo l’aveva sbagliato contro l’Inter, ribadendo poi in gol), tanto che Zlatan a fine partita ci scherza su: “Mi sa che il prossimo lo lascio a Kessié. La frase di Silvestri? Aveva ragione, l’ultimo l’avevo sbagliato…”