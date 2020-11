Pioli: "Eravamo stanchi, reazione importante"

Il Milan evita nel finale la prima sconfitta in campionato, completando nel recupero la doppia rimonta su un ottimo Verona. I gialloblù di Juric vanno sullo 0-2 nei primi 20 minuti, poi i rossoneri la riaprono già nel primo tempo e trovano il pareggio con un colpo di testa di Ibrahimovic, che prima aveva sbagliato un rigore. Questo il commento di Stefano Pioli: "Giocare così tanto è molto dispendioso, queste sono le partite più difficili – le sue parole a Sky Sport - Avversari come il Verona hanno diversi giorni per prepararla, mentre noi arriviamo dopo aver fatto mezza rifinitura. Le cose sono più complicate e dobbiamo essere equilibrati a commentare la prestazione. Ma venivamo da una sconfitta e siamo andati subito sotto di due gol, abbiamo avuto una reazione importante. Siamo una squadra forte, ma in Italia ce ne sono di più forti come Juventus, Inter e Napoli e altre che possono ottare con noi. I ragazzi sono giovani, maturi e consapevoli, e supereremo anche i momenti più difficili. Siamo arrivati stanchi, aveva ragione Zlatan, ma i ragazzi sanno cosa ci aspetterà dopo la sosta. Vogliamo migliorare la posizione dell'anno scorso e ci teniamo a far bene anche in Europa. Ibra? Mi ha detto che era dispiaciuto perché questa partita si poteva vincere, che probabilmente il prossimo rigore lo tirerà Kessié e che ha bisogno di riposare, quindi fortunatamente arriva la sosta".