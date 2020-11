"Nel primo tempo abbiamo avuto qualche occasione e abbiamo sbagliato, meno male che abbiamo segnato prima di andare nello spogliatoio. Ringrazio i miei compagni per la bella partita, nel secondo tempo abbiamo mostrato personalità e abbiamo vinto la partita nonostante qualche difficolta'". Così Henrik Mkhitaryan , grande protagonista di Genoa-Roma con una tripletta, a Dazn. "Ho parlato con Dzeko e mi ha detto che dovevo segnare - rivela l'armeno -. Abbiamo bisogno di lui, speriamo torni prestissimo, ogni giocatore è importante per noi".

Più continuità rispetto al passato

Di sicuro Mkhitaryan mostra maggiore continuità rispetto al passato. "L'anno scorso quando sono arrivato non era facile per me entrare in condizione - dice Mkhitaryan - dopo qualche infortunio. Meno male che ora sto facendo bene, sono continuo, mostro le qualità che ho e ringrazio i miei compagni perche' mi aiutano".