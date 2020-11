1/18

Era il 6 ottobre 2019 quando lo scontro al vertice tra Inter e Juventus chiudeva la 7^ giornata di campionato della passata stagione. A San Siro i bianconeri vincono 2-1 e scavalcano la squadra di Conte (sempre vittoriosa nelle prime 6), balzando in testa alla classifica. Un anno dopo, con un mese “di ritardo” (dovuto all’inizio del campionato “slittato” a metà settembre, ma anche alla sosta per le nazionali, che un anno fa si fece proprio dopo le prime 7 giornate), la classifica è cambiata parecchio, con Juve e Inter che accusano la maggior differenza in negativo