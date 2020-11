Altri due casi di Covid-19 in casa Roma . Dopo Edin Dzeko e il giovane portiere Pietro Boer, nella giornata di lunedì 9 novembre anche Lorenzo Pellegrini e Federico Fazio sono risultati positivi al coronavirus . Il centrocampista giallorosso è stato impiegato per quasi tutta la gara nella vittoria della squadra di Fonseca contro il Genoa nell'ultimo turno di campionato, disputato domenica 8 novembre. Il difensore argentino, invece, non ha giocato ma è rimasto per tutti i 90 minuti in panchina.

L'annuncio di Lorenzo Pellegrini sui social

Per la Roma, dunque, si tratta del quarto caso di positività negli ultimi quattro giorni. Se Fazio non ha ancora comunicato nulla attraverso i propri canali social, Pellegrini ha annunciato con un post su Instagram di aver contratto il Covid. "Ciao a tutti - ha scritto il numero 7 giallorosso -, l'ultimo tampone ha rivelato che anche io sono positivo al Covid-19 e ho iniziato subito la quarantena. Voglio rassicurare tutti, ho qualche sintomo ma sto bene e già da oggi per me scatta il conto alla rovescia per rientrare in campo a disposizione del mister e dei miei compagni!".