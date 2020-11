In Italia 35.098 nuovi casi e 580 decessi

Secondo l'ultimo bollettino in Italia registrati 35.098 nuovi casi di coronavirus su 217.758 tamponi effettuati, che portano il totale dei positivi da inizio emergenza a 995.463. I decessi sono stati 580, con il totale delle vittime nel Paese che sale a 42.330. I ricoverati in terapia intensiva sono 2.971, 122 in più rispetto al giorno precedente