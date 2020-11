L'ormai ex allenatore viola ringrazia tutte le componenti della Fiorentina: "Ringrazio infinitamente l'appassionato e gentile presidente Commisso. Ho allenato un gruppo speciale durante questo periodo complicato di pandemia. Questo straordinario club sarà per sempre nel mio cuore"

Era arrivato con la Fiorentina nel cuore, frutto delle 5 stagioni da calciatore e capitano viola tra il 1989 e il 1994. Se ne è andato con lo stesso sentimento d'amore nei confronti di una società che ha guidato per undici mesi, portandola alla salvezza nella stagione scorsa e nonostante un avvio complicato nell'attuale campionato. L'avventura di Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina si è conclusa con l'esonero, ma l'ormai ex allenatore viola ha voluto salutare e ringraziare tutto l'ambiente tramite una lettera: "Desidero ringraziare infinitamente l'appassionato e gentile presidente Rocco Commisso è tutta la sua famiglia per la magnifica opportunità che mi è stata data di allenare la Fiorentina, una famiglia meravigliosa che per sempre rimarrà nel mio cuore, lo staff dirigenziale che mi è stato vicino in questi mesi a partire da Joe Barone e Daniele Prade, lo staff medico, il personale e tutte le straordinarie persone che con umiltà e passione lavorano all’interno di questo club e che ci hanno fatto sentire a casa ogni giorno".