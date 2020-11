Prandelli, riecco l'interprete del calcio gentile

Da piazzale Michelangelo, finestra privilegiata su tutto quanto sta di sotto, punto panoramico come non ne esistono altrove, si possono ammirare Ponte Vecchio, la Cupola del Brunelleschi, il Bargello, la Basilica di Santa Croce, Palazzo Vecchio. Un occhio attento sa riconoscere anche lo stadio Franchi , e non è un caso. Bruttino, vecchiotto, più catapecchia che cattedrale, nonostante tutto pezzo di storia nella storia. Angolo amatissimo di Firenze , dove ogni bambino è diventato adulto e dove ogni adulto è riuscito a tornare bambino. Un cortocircuito dei sentimenti.

leggi anche

Fiorentina, torna Prandelli. Esonerato Iachini

Sullo sfondo, le colline di Settignano e di Fiesole. E’ ai loro piedi che mani sapienti hanno appoggiato il Centro Tecnico di Coverciano, luogo sacro, dove se entri una volta non ne esci più. E’ il ricordo che conta, quello che trovi e quello che lasci. Siamo sempre a Firenze, in linea d’aria a un chilometro dal Franchi. Anche qui, Prandelli, bresciano atipico, fiorentino d’adozione atipico, si è mosso come se fosse nel salotto della propria abitazione. Con le pantofole, senza far rumore, un po’ lavorando e un po’ vivendo. Ha inventato lo smart working prima che il Covid lo imponesse. Lì dentro ha trattato le persone da calciatori e i calciatori da persone, è proprio per questo che gli allenamenti non potevano bastare. Si è inventato le trasferte della solidarietà, per insegnare qualcosa, per imparare molto. Viaggi scomodi, per intenderci, incastrati a forza fra giorni già ricchi di impegni. Via la playstation, ragazzi, andiamo a conoscere il reale.

Da commissario tecnico, ha portato la Nazionale a Rizziconi, in Calabria, a correre su un campo costruito su un terreno confiscato alla ‘ndrangheta, due giorni prima di una partita contro l’Uruguay. L’associazione Libera di Don Ciotti ha lanciato l’appello, Prandelli e la Federcalcio l’hanno accolto e raccolto. Assist, gol.

Ha convinto la squadra a svolgere un allenamento a Medolla, in provincia di Modena, dove i terremoti del 2012 hanno raso al suolo scuole e chiese, aziende e vite, ma non la speranza della gente. Sono arrivati tantissimi bambini, quel giorno, a bordocampo.

Mentre l’Italia si preparava a conquistare il secondo posto agli Europei del 2012, arrendendosi solo alla Spagna in finale, nel ritiro di Cracovia ha parlato all’Italia: “Signori, oggi andiamo in un luogo che non dimenticherete mai”. Settanta chilometri più in là c’era il campo di concentramento di Auschwitz. Dove anche Cassano e Balotelli hanno pianto.