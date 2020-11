Buone notizie per l'esterno giallorosso, uscito durante il primo tempo della sfida contro il Genoa per un problema all'adduttore della coscia destra: gli esami strumentali non hanno evidenziato alcuna lesione muscolare

Buone notizie in casa Roma sul fronte infortuni. Leonardo Spinazzola, uscito nel corso del primo tempo della sfida contro il Genoa, si è sottoposto agli esami strumentali che non hanno evidenziato alcuna lesione muscolare. L'esterno di centrocampo giallorosso aveva infatti riportato un problema all'adduttore della coscia destra, che lo aveva costretto ad abbandonare il campo di Marassi dopo soli 14 minuti. Per fortuna non si tratta di nulla di grave e così il calciatore potrà proseguire con gli allenamenti ed essere a disposizione di Fonseca alla ripresa.