Serie A, tre squalificati per l'8^ giornata

Tre i calciatori squalificati dopo la 7^ giornata di Serie A, tutti per un turno. Si tratta di Augello e Tonelli della Sampdoria e di Luperto del Crotone. Tra i dirigenti squalifica per il ds del Bologna Bigon. Ammenda per il Torino

Sono tre i giocatori fermati dal giudice sportivo e costretti a saltare l'ottava giornata del campionato di Serie A. Due sono della Sampdoria, Tommaso Augello e Lorenzo Tonelli. Il primo è stato espulso contro il Cagliari "per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete". Il secondo, invece, ha raggiunto è stato ammonito dopo essere già diffidato e dovrà dunque osservare una giornata di squalifica. Fermato per un turno anche Sebastiano Luperto del Crotone, espulso durante la gara giocata contro il Torino per doppia ammonizione.