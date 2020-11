L'Equipe fa sapere che il centrocampista bianconero salterà l'amichevole con la Finlandia per un problema muscolare di cui non si conosce ancora l'entità precisa. Pirlo spera di averlo a disposizione contro il Cagliari quando già mancherà Ramsey

Non arrivano buone notizie dal ritiro della nazionale francese per la Juventus. Secondo quanto scrive l'Equipe, infatti, il centrocampista bianconero Adrien Rabiot non prenderà parte all’amichevole che la Francia disputerà mercoledì sera contro la Finlandia allo Stade de France a causa di un guaio muscolare. Al momento non si conosce ancora la gravità dell’infortunio riportato dal calciatore della Juve che nelle prossime ore si sottoporrà a nuovi esami che faranno maggiore chiarezza sul problema e sugli eventuali tempi di recupero. La speranza di Didier Deschamps è quella di avere Rabiot a disposizione per le gare di Nations League contro Portogallo (14 novembre) e Svezia (17 novembre).