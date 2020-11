Il centrocampista si è infortunato nella partita con gli ungheresi in Champions e non sarà a disposizione di Pirlo prima di tre settimane. Salterà gli impegni con Lazio, Cagliari e Ferencvaros, e sarà valutato per la sfida col Benevento del 28 novembre CORONAVIRUS, DATI E NEWS IN TEMPO REALE

La vittoria col Ferencvaros in Champions League porta con sé anche una cattiva notizia, per Andrea Pirlo. L’allenatore della Juventus, infatti, dovrà fare a meno di Aaron Ramsey per le prossime tre settimane. Il centrocampista si è fermato al 52’ nella sfida con gli ungheresi per un problema muscolare, lasciando il posto a McKennie. Stando ai primi accertamenti svolti, potrà rientrare soltanto verso la fine del mese e salterà con ogni probabilità le partite con Lazio, Cagliari e Ferencvaros, mentre potrebbe tornare a disposizione per Benevento-Juventus del 28 novembre.