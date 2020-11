12/18

LUCIANO. All'epoca conosciuto ancora come "Eriberto", fu una delle rivelazioni del campionato, in particolare nel girone d'andata. Un 'treno' sulla fascia destra, rappresentò in alcune gare un incubo per la difesa avversaria per via della sua velocità sulla fascia e bravura nei tagli centrali. Lasciò il segno anche in zona gol, realizzando 4 reti, tre delle quali decisive per strappare la vittoria finale