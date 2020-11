Nuovo stop per l'attaccante croato, che ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale al termine della gara disputata contro la Roma. Altre brutte notizie per il Genoa, che deve fare i conti anche con gli infortuni di Cassata e Sturaro

Brutte notizie in casa Genoa , che dovrà fare a meno alla ripresa del campionato di Marko Pjaca : l'attaccante croato ha infatti riportato una "lesione miofasciale di primo grado al bicipite femorale destro evidenziata dopo la gara di domenica contro la Roma". Match contro i giallorossi nel quale l'ex Juve aveva trovato il suo secondo gol in campionato, frutto comunque di un inizio di stagione positivo dopo i numerosi infortuni degli anni passati. Pjaca viene infatti da alcuni campionati decisamente complicati, in seguito alla doppia rottura del legamento crociato (il destro nel 2017 quando vestiva la maglia della Juventus, il sinistro a marzo 2019 alla Fiorentina). Ora un nuovo stop, che segue anche la positività al coronavirus dello scorso mese di settembre.

Infortuni anche per Cassata e Sturaro

Gli stop in casa Genoa non si fermano solo al nome di Marko Pjaca, ma Maran deve fare i conti anche con i problemi che hanno riguardato Francesco Cassata e Stefano Sturaro: l'ex centrocampista del Frosinone ha riportato "una lesione al retto femorale destro, evidenziata dopo la gara Genoa-Catanzaro del 28 ottobre scorso", mentre Sturaro continua a soffrire di una "tendinite achillea" che si trascina ormai da diversi mesi. L'ex juventino, che comunque nella giornata di mercoledì ha ripreso ad allenarsi con i compagni, manca infatti dallo scorso mese di settembre e non ha ancora collezionato nemmeno un minuto nella stagione in corso.