Nuova tegola in casa Inter. Dopo la positività al coronavirus di Domagoj Vida , con il giocatore diventato un "caso" per essere stato sostituito addirittura fra primo e secondo tempo della partita contro la Turchia , la Croazia annuncia un nuovo positivo dopo gli ultimi test, in vista della partita di sabato con la Svezia. Si tratta di Marcelo Brozovic , immediatamente isolato. Con lui, anche un membro dello staff. L'Inter è stata informata della positività del giocatore.

Il "caso Vida"

La notizia della positività di Brozovic arriva, come detto, dopo quella di Vida, incredibile per le tempistiche con cui è stata comunicata e per il caso che ne è derivato. Il difensore, che gioca nel campionato turco con il Besiktas, era infatti in campo con la sua nazionale per la partita amichevole con la Turchia, quando, nel corso dell'intervallo, è stato sostituito, dopo che lo staff medico della Croazia aveva saputo della sua sospetta positività al coronavirus. Come è stato possibile?





"Dopo che tutti i giocatori e i membri dello staff sono risultati negativi nel test di lunedì in vista della partita con la Turchia - si legge nel comunicato in cui la Federazione croata ha provato a dare una spiegazione - mercoledì mattina è stato effettuato un altro giro di tamponi per la partita con la Svezia. La Federazione ha ricevuto i risultati dei test dopo la mezzanotte ora locale e questi mostrano la positività al Covid di Domagoj Vida. Lo staff medico della nazionale croata ha ricevuto le prime informazioni all'intervallo di un risultato potenzialmente positivo". A quel punto, il cambio deciso dal Ct Dalic, con il giocatore che trascorrerà i prossimi giorni in autoisolamento a Istanbul".