In Italia 37.255 nuovi casi e 544 decessi

Ieri in Italia registrati 37.255 nuovi casi di coronavirus su 227.695 tamponi effettuati, che portano il totale dei positivi da inizio emergenza a 1.144.552. I decessi sono stati 544, con il totale delle vittime nel Paese che sale a 44.683. I ricoverati in terapia intensiva sono 3.306 (+76 rispetto a ieri). La Lombardia si conferma la regione con il maggior incremento giornaliero di nuovi casi (8.129)

Coronavirus, tutte le notizie di domenica 15 novembre

Francia: oltre 32mila nuovi casi

Nell'ultimo aggiornamento la Francia rileva 32.095 nuovi positivi e 359 morti. Per la prima volta dall'inizio della seconda ondata, scendono i ricoverati in terapia intensiva: sono 4.855 (ieri 4.903)

Oms: nel mondo 657 mila casi in 24 ore

L'Organizzazione Mondiale della Sanità rileva che nell'ultimo giorno si sono registrati 657 mila nuovi casi nel mondo (e 9.700 decessi): si tratta del maggior incremento giornaliero da inizio pandemia. Il totale dei contagi accertati supera i 53 milioni, con oltre 1,3 milioni di vittime

Torino, tamponi rapidi Allianz Stadium: 25 positivi su 120 test

Nella prima giornata di operatività dell'hotspot tamponi rapidi dell’Allianz Stadium, sono stati eseguiti 120 test naso-faringei: 25 sono risultati positivi con l’attivazione immediata della procedura di isolamento

Nuovi positivi, i dati regione per regione

Lombardia 8.129

Piemonte 4.471

Veneto 3.578

Campania 3.351

Lazio 2.997

Emilia Romagna 2.637

Toscana 2.420

Puglia 1.741

Sicilia 1.729

Liguria 1.091

Abruzzo 939

Marche 779

P.A. Bolzano 690

Umbria 579

Friuli Venezia Giulia 558

Sardegna 396

Calabria 333

Basilicata 265

Valle d'Aosta 245

P.A. Trento 206

Molise 121

Ministero della Salute: 37.255 nuovi casi e 544 decessi

Ieri in Italia si sono registrati 37.255 nuovi casi di coronavirus su 227.695 tamponi effettuati, che portano il totale dei positivi da inizio emergenza a 1.144.552. I decessi sono stati 544, con il totale delle vittime nel Paese che sale a 44.683. I ricoverati in terapia intensiva sono 3.306, 76 in più rispetto al giorno precedente

Esito dubbio tampone, Gagliardini lascia ritiro Nazionale

Esito dubbio nel tampone di ieri per Roberto Gagliardini, già risultato positivo a inizio ottobre. In via precauzionale il centrocampista dell'Inter non ha seguito i compagni della Nazionale a Reggio Emilia. I DETTAGLI

Milan, Pioli positivo al coronavirus

Stefano Pioli è risultato positivo al tampone effettuato ieri mattina. L'allenatore è asintomatico. Negativi i risultati degli altri membri del gruppo squadra. Cancellato l'allenamento a Milanello. I DETTAGLI

Regno Unito, 462 decessi nell'ultimo giorno

Nel Regno Unito sono 462 le vittime registrate nell'ultimo giorno, che porta il totale dei decessi da inizio emergenza a 51.766. In lieve flessione il numero dei nuovi casi: 26.860, rispetto ai 27.301 rilevati nel giorno precedente

Vicenza: nessun nuovo caso di positività

Il club, attraverso una nota sul proprio sito, comunica che "sono risultati negativi tutti i tamponi molecolari effettuati ieri pomeriggio, nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore. Non vi sono dunque nuovi casi all’interno del gruppo squadra rispetto a quanti comunicati in precedenza"

Roma Primavera, Zalewski positivo

Nicola Zalewski, talento della Roma Primavera, ha annunciato la positività al Covid: "Ciao a tutti, purtroppo sono positivo al coronavirus e sono asintomatico. Per un periodo dovrò rispettare la quarantena ed essere in isolamento. Non vedo l'ora di tornare con la squadra e preparare al meglio il continuo del campionato"