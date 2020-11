Alla scoperta di Harry Po...bega

Protagonista di una doppietta al debutto con l'Italia Under 21 nella vittoria 2-1 in Islanda, conosciamo meglio il centrocampista di proprietà del Milan ma in prestito quest'anno allo Spezia

Lo chiamano Harry Potter. E non solo perché è nato proprio negli anni in cui il maghetto più famoso del mondo usciva dalla penna magica di J. K Rowling. E nemmeno (o forse non solo) per quegli occhialetti tartarugati che tanto riportano alla mente quelli del protagonista della saga fantasy. Ma anche perché in campo è solito stupire, disegnando traiettorie capaci di trasformare un tiro qualunque in un'occasione d'oro

Un mese magico leggi anche L'Italia batte 2-1 l'Islanda! Europei a un passo Doppietta salva-vittoria con l’Under 21 contro l'Islanda, in un mese in cui - altro che magia - tutto quello che tocca diventa gol. Prima delle due reti in nazionale infatti, aveva già segnato contro Juve e Benevento, diventando il secondo giocatore più giovane ad aver almeno due gol in campionato, dopo Kulusevski.