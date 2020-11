Tamponi rapidi allo Stadium, nasce nuovo hotspot

Obiettivo 500 tamponi al giorno

In un momento complicato, con gli stadi chiusi al pubblico, gli spazi all'esterno degli impianti si riciclano al servizio della comunità. Il cittadino che avrà necessità di effettuare un tampone dovrà prima rivolgersi al medico che dopo un primo screening telefonico dovrà decidere se far sostenere il tampone rapido o quello molecolare. In caso di test rapido, il medico prenoterà il posto per il proprio paziente attraverso una piattaforma digitale e ll diretto interessato potrà presentarsi in automobile al "Drive Trough Difesa" all'esterno dello Stadium. L'esito del tampone arriva in 15 minuti dall'effettuazione e in caso d positività si dovrà accedere a una nuova corsia dove si potrà effettuare il tampone molecolare per confermare il risultato. L'obiettivo annunciato dall'assessore regionale per la Ricerca applicata per l'emergenza COVID-19, Matteo Marnati, è di arrivare a realizzare nel parcheggio dello stadio della Juventus 500 tamponi rapidi al giorno.