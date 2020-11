Secondo l'ultimo bollettino in Italia registrati 33.979 nuovi casi di coronavirus su 195.275 tamponi effettuati, che portano il totale dei positivi da inizio emergenza a 1.178.529. I decessi sono stati 546, con il totale delle vittime nel Paese che sale a 45.229. I ricoverati in terapia intensiva sono 3.422, 116 in più rispetto al giorno precedente

Coronavirus, tutte le notizie di lunedì 16 novembre

Abruzzo verso lockdown, attesa ordinanza

L'Abruzzo verso il lockdown: nelle prossime ore il governatore Marsilio dovrebbe firmare un'ordinanza che prevede, tra l'altro, la chiusura delle scuole di ogni ordine e lo stop ai centri commerciali. Le nuove misure sono state indicate dal Cts regionale che si è riunito per valutare la situazione alla luce degli alti dati degli ultimi giorni e della crescente pressione negli ospedali. Le nuove restrizioni entreranno in vigore tra martedì e mercoledì e andranno avanti fino al 3 dicembre.

Gran Bretagna: premier Johnson in isolamento

Il premier britannico Boris Johnson è in auto isolamento dopo un contatto con una personarisultata positiva al Covid. Ne dà notizia il suo portavoce.

Francia: oltre 27 mila nuovi casi

In Francia nell'ultimo giorno si sono registrati 27.228 nuovi contagi (oltre 1,9 milioni i casi totali da inizio emergenza) e 302 decessi (42.600 le vittime complessive)

Basilicata: scuole chiuse fino al 2 dicembre

Il Presidente della Regione, Vito Bardi, ha reso noto che a partire dal 17 novembre e fino al 2 dicembre, chiuderanno le scuole primarie e secondarie di primo grado della Basilicata, attualmente in zona arancione

Calabria, Gino Strada: "Contatti col Governo, ma dico no a candidature di facciata"

Gino Strada, medico e fondatore di Emergency, in merito alla nomina di commissario alla Sanità in Calabria: "Una settimana fa ho ricevuto la richiesta da parte del governo di impegnarmi in prima persona per l'emergenza sanitaria in Calabria. Ho chiesto alcuni chiarimenti sul mandato e sulle modalità di lavoro, ponendo una condizione fondamentale: non sono disponibile a fare il candidato di facciata né a rappresentare una parte politica, ma metterei a disposizione la mia esperienza solo se ci fossero la volontà e le premesse per un reale cambiamento. Non sono nella condizione di scegliere se accettare o meno, perché dopo quei primi colloqui non mi è stata fatta alcuna proposta formale"

Veneto, 2.792 nuovi casi e 29 morti

Nelle ultime 24 ore in Veneto accertati 2.792 nuovi casi (15.122 i tamponi effettuati) e 29 decessi. I ricoverati in terapia intensiva sono 241 (+13 rispetto a ieri)

Basket, Venezia testa mascherina ad uso sportivo

Alla ripresa degli allenamenti, Venezia ha testato la mascherina ad uso sportivo, realizzata su idea del Politecnico di Torino in collaborazione con la commissione per l'attuazione del protocollo medico Fip